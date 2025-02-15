В налоговой объяснили особенности взимания рентной платы за пользование недрами для добычи отдельных видов полезных ископаемых

Налоговики напомнили об изменениях в части взимания рентной платы за использование недр для добычи отдельных видов полезных ископаемых.

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Налоговая служба в Полтавской области объясняет особенности взимания рентной платы за использование недр для добычи отдельных видов полезных ископаемых.

Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 4015), який набрав чинності з 01.12.2024, та Законом України від 04 грудня 2024 року № 4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 4113), який набрав чинності з 01.01.2025, змінено порядок оподаткування рентною платою за користування надрами (далі – Рента) для видобування окремих видів корисних копалин.

З 01.12.2024 згідно із Законом № 4015 гірничі підприємства, що видобувають гірські породи, види товарних продукцій, з яких кодифікується у товарних позиціях 2505, 2507 00, 2517 УКТЗЕД, декларують податкові зобов’язання з Ренти за базою оподаткування Рентою, виходячи з фактичної ціни реалізації товарної продукції гірничих підприємств (далі – Товарна продукція) визначеною за більшою з величин:

- фактичною ціною реалізації відповідного виду Товарної продукції за договорами постачання;

- ціною одиниці Товарної продукції, визначеною за методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1374, але не менше розміру, визначеного у доларах США за 1 тонну, перераховану у гривні за 1 тонну за курсом Національного банку України станом на перше число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом.

З 01.01.2025 згідно із Законом № 4113 гірничі підприємства, що видобувають Товарну продукцію з гірських порід, яка відповідно до розділу V «Мінеральні продукти» Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2697-ІХ «Про Митний тариф України», класифікується за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

2517 – галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння;

2505 – піски природні всіх видів;

250700 – каолін та інші глини каолінові.

Фактична ціна реалізації для згаданої Товарної продукції визначається за середньозваженою (за обсягами реалізації) у звітному періоді ціною реалізації відповідного виду корисної копалини (мінеральної сировини) за договорами постачання гірничого підприємства, але не менше для:

УКТ ЗЕД 2517 – 6,5 доларів США за 1 тонну;

УКТ ЗЕД 2505 – 5,00 доларів США за 1 тонну;

УКТ ЗЕД 250700, яка залежно від своїх властивостей у затверджених кондиціях на мінеральну сировину об’єкту ділянки надр визнана:

не придатною для первинної переробки (збагачення) – 40 доларів США за 1 тонну;

придатною для первинної переробки (збагачення) - 120 доларів США за 1 тонну (перерахунок у гривні здійснюється за курсом Національного банку України станом на перше число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом).

Тобто, у випадку якщо видобута із гірських порід Товарна продукція, що класифікується за кодом УКТ ЗЕД 250700, у затверджених кондиціях: на мінеральну сировину за своїми властивостями визнана:

- придатною для первинної переробки (збагачення) при видобуванні каоліну, то сума податкових зобов’язань з Ренти обчислюється із урахуванням фактичного обсягу видобутої у звітному (податковому) періоді Товарної продукції, ставки Ренти 5 відс. від фактичної ціни реалізації/ розрахункової вартості відповідних видів Товарної продукції, але не менше 120 доларів США;

- непридатною для первинної переробки (збагачення), то сума податкових зобов’язань з Ренти обчислюється із урахуванням фактичного обсягу видобутого у звітному (податковому) періоді каоліну, як Товарної продукції, ставки Ренти 5 відс. від фактичної ціни реалізації/розрахункової вартості відповідних видів Товарної продукції, але не менше 40 доларів США.

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