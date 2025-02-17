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Як формують спецкомісію для розслідування гострих профзахворювань і отруєнь на роботі

19:21, 17 лютого 2025
У разі спеціального розслідування нещасного випадку роботодавець у повідомленні до територіального органу Держпраці подає кандидатури представників підприємства або уповноваженого органу для включення до складу спеціальної комісії, зазначаючи їхні персональні та контактні дані.
Як формують спецкомісію для розслідування гострих профзахворювань і отруєнь на роботі
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як складається спецкомісія при нещасному випадку, гострому профзахворюванні чи отруєнні на роботі.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 17.04.2019 №337, встановлює механізм організації та проведення розслідування, визначає обов’язки роботодавців, уповноважених органів і комісій, порядок оформлення матеріалів розслідування, їх облік і зберігання.

Зокрема, у разі настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання чи отруєння з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами - підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок або гостре професійне захворювання чи отруєння надає керівник підприємства, установи, організації, в інтересах якого виконувалися роботи чи надавалися послуги, або представник орендодавця, балансоутримувача тощо, на території (об’єкті) якого сталися нещасний випадок або гостре професійне захворювання чи отруєння.

Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, в повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органу Держпраці, роботодавець вказує кандидатури представників підприємства, установи, організації та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (в разі її утворення) із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів для включення їх до складу спеціальної комісії.

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Держпраці

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