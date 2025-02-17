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Как формируют спецкомиссию для расследования острых профзаболеваний и отравлений на работе

19:21, 17 февраля 2025
В случае специального расследования несчастного случая работодатель в сообщении в территориальный орган Гоструда представляет кандидатуры представителей предприятия или уполномоченного органа для включения в состав специальной комиссии, указывая их персональные и контактные данные.
Как формируют спецкомиссию для расследования острых профзаболеваний и отравлений на работе
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как складывается спецкомиссия при несчастном случае, остром профзаболевании или отравлении на работе.

Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 17.04.2019 №337, устанавливает механизм организации и проведения расследования, определяет обязанности работодателей, уполномоченных органов и комиссий, порядок оформления материалов расследования.

В частности, в случае наступления несчастного случая, острого профессионального заболевания или отравления с лицами, работающими на условиях гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, физическими лицами - предпринимателями, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, членами фермерского хозяйства, лицами, фактически допущенными к работе без оформления трудового договора. руководитель предприятия, учреждения, организации, в интересах которого выполнялись работы или предоставлялись услуги, или представитель арендодателя, балансодержателя и т.д., на территории (объекте) которого произошли несчастный случай или острое профессиональное заболевание или отравление.

Для случаев, подлежащих специальному расследованию, в уведомлении о несчастном случае, предоставляемом территориальному органу Гоструда, работодатель указывает кандидатуры представителей предприятия, учреждения, организации и уполномоченного органа или наблюдательного совета предприятия (в случае его образования) с указанием их фамилии, имени, отчества.

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Гоструда

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