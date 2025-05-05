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Українцям пояснили порядок підтвердження періодів роботи на підприємствах з окупованих територій

12:33, 5 травня 2025
Для підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території заявник подає до будь-якого територіального органу ПФУ заяву про підтвердження стажу роботи, трудову книжку та інші документи про стаж роботи.
Українцям пояснили порядок підтвердження періодів роботи на підприємствах з окупованих територій
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Пенсійний фонд в Донецькій області розповідає про порядок підтвердження періодів роботи на підприємствах з окупованих територій.

Зазначається, що основним документом, який підтверджує стаж роботи за період до провадження персоніфікованого обліку, є трудова книжка.

Якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи до 1 січня 2004 року, – підтвердження періодів роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України (постанова правління ПФУ від 10.11.2006 №18-1).

Для підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, засвідченої нотаріально) подає до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від території обслуговування цього органу такі документи:

  • заяву про підтвердження стажу роботи;
  • трудову книжку;
  • інші документи про стаж роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості їх одержання у разі, коли підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій РФ території України, у зоні проведення бойових дій, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше ніж двох свідків (постанова КМУ від 12.08.1993 №637).

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, заявник (його представник) подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків (не менше ніж двох), які знають заявника за спільною з ним роботою на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника.

Опитування свідка, який мешкає на території України, проводить територіальний орган ПФУ за місцем його проживання. Запрошення свідкові надсилається протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до територіального органу ПФУ. Опитування проводить територіальний орган ПФУ, що його обирає свідок.

Свідок, що мешкає за межами України, надсилає заяву, в якій зазначає інформацію про спільний період роботи на одному підприємстві із заявником, легалізовану відповідно до законодавства або дипломатичним представництвом чи консульською установою України в державі проживання свідка. До заяви додає засвідчені копії документів про роботу за період, який він підтверджує.

За результатами складених актів та/або заяв із документами комісія ухвалює рішення щодо підтвердження стажу роботи або відмову в його підтвердженні.

Переглянути інформацію про страховий стаж можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ:

  • страхувальники – в «Е-кабінеті страхувальника»;
  • застраховані особи – в особистому кабінеті.

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Пенсійний фонд

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