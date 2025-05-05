Украинцам объяснили порядок подтверждения периодов работы на предприятиях с оккупированных территорий

Для подтверждения периодов работы на временно оккупированной территории заявитель подает в любой территориальный орган ПФУ заявление о подтверждении стажа работы, трудовую книжку и другие документы о стаже работы.

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Пенсионный фонд в Донецкой области сообщает о порядке подтверждения периодов работы на предприятиях с оккупированных территорий.

Указывается, что основным документом, подтверждающим стаж работы за период до введения персонифицированного учета, является трудовая книжка.

Если в трудовой книжке имеются исправления либо недостоверные или неточные записи о периодах работы до 1 января 2004 года, подтверждение периодов работы на предприятиях, учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированной территории, осуществляется комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии, созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины (постановление правления ПФУ от 10.11.2006 №18-1).

Для подтверждения периодов работы на временно оккупированной территории заявитель (его законный представитель или представитель, действующий на основании выданной ему нотариально удостоверенной доверенности) подает в любой территориальный орган ПФУ, независимо от территории обслуживания этого органа, следующие документы:

заявление о подтверждении стажа работы;

трудовую книжку;

другие документы о стаже работы.

При отсутствии документов о наличии стажа работы и невозможности их получения в случае, если предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются (размещались) на временно оккупированной РФ территории Украины, в зоне проведения боевых действий, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей (постановление КМУ от 12.08.1993 №637).

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, заявитель (его представитель) подает трудовую книжку и указывает в заявлении данные о свидетелях (не менее двух), которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе в колхозе) и имеют документы о своей работе за период, в отношении которого они будут подтверждать работу заявителя.

Опрос свидетеля, проживающего на территории Украины, проводит территориальный орган ПФУ по месту его проживания. Приглашение свидетелю направляется в течение трёх рабочих дней со дня обращения заявителя в территориальный орган ПФУ. Опрос проводит территориальный орган ПФУ, который выбирает свидетель.

Свидетель, проживающий за пределами Украины, направляет заявление, в котором указывает информацию о совместном периоде работы на одном предприятии с заявителем, легализованное в соответствии с законодательством или дипломатическим представительством либо консульским учреждением Украины в государстве проживания свидетеля. К заявлению прилагаются заверенные копии документов о работе за период, который он подтверждает.

По результатам составленных актов и/или заявлений с документами комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы либо об отказе в его подтверждении.

Просмотреть информацию о страховом стаже можно на веб-портале электронных услуг ПФУ:

страхователи — в «Э-кабинете страхователя»;

застрахованные лица — в личном кабинете.

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