В Дрогобыче судили 60-летнего мужчину, который распространял информацию о минировании ТЦК

Пенсионера из Дрогобыча судили за ложное сообщение о заминировании ТЦК.

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В Дрогобыче пенсионера задержали за ложное сообщение о заминировании местного территориального центра комплектования. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с условным сроком испытания.

В феврале 2025 года 60-летний житель одного из сел Дрогобычского района позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Дрогобычского РТЦК и СП. Это привело к эвакуации персонала и посетителей, а также вызвало серьезные проблемы в работе учреждения. Специальные службы потратили время на проверку информации, которая оказалась ложной.

Правоохранители объявили мужчине подозрение в умышленном распространении ложной информации и взяли его под стражу без права внесения залога. Во время судебного разбирательства он признал свою вину. Психиатрическая экспертиза выявила у пенсионера признаки легкой умственной отсталости.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области по делу № 442/2586/25 признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва. Суд назначил ему три года тюрьмы, но освободил от наказания с двухлетним испытательным сроком.

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