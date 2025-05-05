У Дрогобичі судили 60-річного чоловіка, який поширював інформацію про мінування ТЦК

Пенсіонера з Дрогобича судили за хибне повідомлення про замінування ТЦК.

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У Дрогобичі пенсіонера затримали за неправдиве повідомлення про замінування місцевого територіального центру комплектування. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з умовним терміном випробування.

У лютому 2025 року 60-річний житель одного з сіл Дрогобицького району зателефонував до поліції і повідомив про замінування будівлі Дрогобицького РТЦК та СП. Це призвело до евакуації персоналу та відвідувачів, а також спричинило серйозні проблеми в роботі установи. Спеціальні служби витратили час на перевірку інформації, що виявилася хибною.

Правоохоронці оголосили чоловікові підозру в умисному поширенні неправдивої інформації та взяли його під варту без права внесення застави. Під час судового розгляду він визнав свою провину. Психіатрична експертиза виявила у пенсіонера ознаки легкої розумової відсталості.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області у справі № 442/2586/25 визнав чоловіка винним у свідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Суд призначив йому три роки в'язниці, але звільнив від покарання з дворічним іспитовим терміном.

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