В Арабських Еміратах штучний інтелект будуть викладати дітям в садочках

З 2025 року ШІ стане частиною обов’язкової програми в усіх державних школах ОАЕ — від дитсадків до старших класів.

Фото: depositphotos

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Об'єднані Арабські Емірати інтегрують штучний інтелект у навчальні програми державних шкіл. Про це повідомляє Bloomberg.

Новий предмет почнуть викладати з 2025-2026 навчального року – від дитячих садків до 12 класу.

За інформацією, курс охоплює базові концепції ШІ, етичні аспекти та його практичне застосування.

Таким чином Емірати приєднуються до світової тенденції: зокрема, минулого місяця Китай також анонсував запуск подібних курсів для учнів молодших та середніх класів.

Країна активно вкладає кошти у розвиток штучного інтелекту – від створення дата-центрів до формування інвестиційного фонду, який, за словами джерел, може досягти понад $100 млрд у найближчі роки.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман раніше заявляв, що Емірати можуть стати «нормативною пісочницею» для тестування ШІ-технологій і розробки глобальних регуляторних стандартів щодо їхнього використання.

Раніше повідомлялося, що ОАЕ доручать штучному інтелекту написання законів і створять для цього окремий державний орган.

Також відомо, що у школах Франції введуть обов’язкові курси з вивчення штучного інтелекту.

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