З нового навчального року штучний інтелект зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи.

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У школах Франції введуть обов’язкові курси з вивчення штучного інтелекту. Про це заявила міністр освіти Елізабет Берн, передає francetvinfo.

Так, з нового навчального року штучний інтелект зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи.

Обов’язковим цей предмет стане для школярів 4-го і 2-го класів (аналоги українських 8-го і 10-го) із вересня 2025 року.

Вивчення інструментів штучного інтелекту пропонуватимуть і вчителям. Курс викладатимуть десятьма модулями, онлайн-урок триватиме від 30 хвилин до півтори години, рівень залежатиме від обізнаності студента в предметі.

У Міносвіти Франції також анонсували конкурс проєктів штучного інтелекту, які допоможуть вчителям у підготовці курсу, перевірці і оцінюванні домашніх завдань.

Навесні буде оприлюднено документ щодо етичного використання штучного інтелекту в школах. В його підготовці вже беруть участь вчителі, батьки, учні та профспілки. Вчителі зможуть використовувати штучного інтелекту для підготовки своїх уроків, але будуть відповідальними за їхній зміст.

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