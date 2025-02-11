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В школах Франции введут обязательные курсы по изучению искусственного интеллекта

14:12, 11 февраля 2025
С нового учебного года искусственный интеллект смогут изучать онлайн все учащиеся средней и старшей школы.
В школах Франции введут обязательные курсы по изучению искусственного интеллекта
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В школах Франции будут введены обязательные курсы по изучению искусственного интеллекта. Об этом заявила министр образования Элизабет Берн, передает francetvinfo.

Так, с нового учебного года искусственный интеллект смогут изучать онлайн все учащиеся средней и старшей школы.

Обязателен этот предмет станет для школьников 4-го и 2-го классов (аналоги украинских 8-го и 10-го) с сентября 2025 года.

Изучение инструментов искусственного интеллекта будет предлагаться и учителям. Курс будут преподавать десятью модулями, онлайн-урок будет длиться от 30 минут до полутора часов, уровень будет зависеть от осведомленности студента в предмете.

В Минобразования Франции также анонсировали конкурс проектов искусственного интеллекта, которые помогут учителям в подготовке курса, проверке и оценке домашних заданий.

Весной будет обнародован документ по этическому использованию искусственного интеллекта в школах. В его подготовке уже участвуют учителя, родители, учащиеся и профсоюзы. Учителя смогут использовать искусственный интеллект для подготовки своих уроков, но будут ответственны за их содержание.

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Франция искусственный интеллект технологии школа ИИ образование

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