5 травня відзначають День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ

Також 5 травня в Україні вшановують фахівців цивільно-військового співробітництва, створення полку «Азов».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

5 травня в Україні відзначають День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил — структури, що відіграє ключову роль у взаємодії армії з населенням у зоні бойових дій.

Також цього дня у 2014 році було створено добровольчий полк «Азов», який згодом став одним із найвідоміших підрозділів українських Сил оборони.

5 травня має також міжнародне значення. У світі відзначають Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, а також Всесвітній день португальської мови. У православному календарі це день пам’яті святої мучениці Ірини.

У низці країн 5 травня є святковим: у Японії та Південній Кореї — День дітей, у Туреччині — свято весни, а у Великій Британії — Травневе свято.

Цей день також позначений важливими історичними подіями:

1900 — Кирило Трильовський створив перше спортивно-пожежне товариство "Січ" у селі Завалля;

1915 — у Відні створено Загальну Українську Раду;

1920 — війська УНР та Польщі звільнили Київ, а також проголошено автокефалію УПЦ;

1921 — у Франції Коко Шанель презентувала легендарні парфуми "Chanel №5";

1945 — у Празі розпочалося антинімецьке повстання;

1949 — почала діяти Рада Європи;

1961 — Алан Шепард став першим американцем у космосі;

1992 — кримський парламент проголосив незалежність Криму;

1999 — відбулися перші вибори до парламенту Шотландії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.