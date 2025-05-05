5 мая отмечают День специалистов гражданско-военного сотрудничества ВСУ

Также 5 мая в Украине чествуют специалистов гражданско-военного сотрудничества, создание полка «Азов».

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5 мая в Украине отмечают День специалистов гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил - структуры, играющей ключевую роль во взаимодействии армии с населением в зоне боевых действий.

Также в этот день в 2014 году был создан добровольческий полк «Азов», который впоследствии стал одним из самых известных подразделений украинских Сил обороны.

5 мая имеет также международное значение. В мире отмечают Международный день акушерки, Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью, а также Всемирный день португальского языка. В православном календаре это день памяти святой мученицы Ирины.

В ряде стран 5 мая является праздничным: в Японии и Южной Корее - День детей, в Турции - праздник весны, а в Великобритании - Майский праздник.

Этот день также обозначен важными историческими событиями:

1900 - Кирилл Трилевский создал первое спортивно-пожарное общество «Сечь» в селе Завалье;

1915 - в Вене создана Всеобщая Украинская Рада;

1920 - войска УНР и Польши освободили Киев, а также провозглашена автокефалия УПЦ;

1921 - во Франции Коко Шанель представила легендарные духи «Chanel №5»;

1945 - в Праге началось антигерманское восстание;

1949 - начал действовать Совет Европы;

1961 - Алан Шепард стал первым американцем в космосе;

1992 - крымский парламент провозгласил независимость Крыма;

1999 - состоялись первые выборы в парламент Шотландии.

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