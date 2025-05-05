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ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей еще в два суда

10:09, 5 мая 2025
К рассмотрению назначен вопрос о внесении представления о командировке для осуществления правосудия одного судьи в Долинский районный суд Кировоградской области и трех судей во Второй апелляционный административный суд.
ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей еще в два суда
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Высшая квалификационная комиссия судей 28 мая 2025 года проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о командировке судей в другие суды того же уровня и специализации. Речь идет о возможном переводе одного судьи в Долинский районный суд Кировоградской области и трех судей - во Второй апелляционный административный суд. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Рассмотрение вопроса будет происходить 28 мая 2025 года в 10 ч 00 мин в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).            

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которой приложить:

1) справку согласно установленной форме;

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов - 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов - бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в частности, электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

- электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

- с понедельника по четверг с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 16 ч 00 мин;

- в пятницу с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 15 ч 00 мин.

Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправки необходимо отправить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

С Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.

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судья ВККС

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