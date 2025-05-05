ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів ще до двох судів

До розгляду призначено питання щодо внесення подання про відрядження для здійснення правосуддя одного судді до Долинського районного суду Кіровоградської області та трьох суддів до Другого апеляційного адміністративного суду.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 28 травня 2025 року проведе засідання, на якому розгляне питання про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації. Йдеться про можливе переведення одного судді до Долинського районного суду Кіровоградської області та трьох суддів — до Другого апеляційного адміністративного суду. Про це повідомила пресслужба ВККС.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Розгляд питання відбуватиметься 28 травня 2025 року о 10 год 00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою;

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected] .

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв;

у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

Із Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) можна ознайомитись за посиланням.

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