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Росія атакує ChatGPT і Gemini дезінформацією – Андрій Коваленко

09:51, 5 травня 2025
Коваленко наголосив, що це — новий рівень дезінформації: «Це не тролі — це атака на самі моделі».
Росія атакує ChatGPT і Gemini дезінформацією – Андрій Коваленко
Джерело фото: instagram.com/andrii___kovalenko
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Росія активно намагається отруїти штучний інтелект фейками, тоді як Україна розробляє новітні автономні дрони та аналітичні системи. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, російські структури активізували нову тактику інформаційної війни — масове створення фейкових сайтів і псевдоаналітики, які через SEO-оптимізацію навмисне «згодовуються» великим мовним моделям, як-от ChatGPT, Gemini чи Claude.

«Мета - щоб ChatGPT, Gemini, Claude або інші боти у відповідях мимоволі відтворювали кремлівські меседжі: про «нацистську Україну», «американську біозброю», «окупований Донбас» тощо. Це новий рівень дезінформації - не через тролів, а через самі моделі», – зазначив Коваленко.

Паралельно ШІ використовується в когнітивній війні. Алгоритми аналізують мільйони постів, будуючи емоційні карти суспільства. Фейки цілеспрямовано запускаються в зони з підвищеною тривогою, втомою або розчаруванням, адаптуючись під мову і цінності конкретної аудиторії.

Крім інформаційного фронту, відбувається стрімкий розвиток ШІ і в бойовій сфері. США та компанії на кшталт Anduril і Palantir тестують дрони, які самостійно розпізнають цілі, ухвалюють рішення про атаку та діють без участі людини. Такі системи вже показують ефективність навіть за умов втрати зв’язку або GPS.

Водночас Україна також створює власні технології. За словами Коваленка, новітні FPV-дрони вже мають комп’ютерний зір і здатні автономно виявляти техніку ворога, обходити перешкоди і вражати цілі без прямого керування. Тестуються й системи, що дозволяють відкривати «вогонь по фото», а також алгоритми відеоаналітики, які розпізнають зміни на місцевості ще до удару.

Крім того, Україна випробовує моделі, що прогнозують атаки на основі аналізу поведінки ворога.

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росія ChatGPT РНБО технології ШІ

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