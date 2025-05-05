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Трамп віддав наказ відкрити в'язницю Алькатрас для найнебезпечніших злочинців

09:33, 5 травня 2025
З 1963 року в'язницю Алькатрас через високу вартість утримання та екологічні проблеми перетворили на музей.
Трамп віддав наказ відкрити в'язницю Алькатрас для найнебезпечніших злочинців
Фото: vsviti
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Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити роботу федеральної в’язниці Алькатрас, що розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско. За його словами, оновлена та розширена в’язниця стане місцем утримання найжорстокіших злочинців країни.

«ВІДБУДУВАТИ І ВІДКРИТИ АЛЬКАТРАС! Занадто довго Америка страждала від жорстоких, насильницьких і рецидивістських злочинців, покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, окрім нещастя і страждань. Коли ми були більш серйозною нацією, в минулому, ми без вагань замикали найнебезпечніших злочинців і тримали їх подалі від тих, кому вони могли б зашкодити. Так і має бути. Ми більше не будемо терпіти цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття та хаос на наших вулицях», — написав Трамп в соцмережі X.

Глава Білого дому повідомив, що доручив Бюро в’язниць США, Міністерству юстиції, ФБР та Міністерству нацбезпеки підготувати відновлення Алькатрасу. На його думку, ця в’язниця має стати символом «Закону, Порядку та Справедливості».

«Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів та суддів, які бояться виконувати свою роботу і не дозволяють нам вивозити злочинців, які нелегально прибули до нашої країни. Відновлення роботи АЛЬКАТРАСУ стане символом Закону, Порядку та Справедливості. Ми зробимо Америку знову великою!», – додав Президент США.

Алькатрас функціонував з 1934 по 1963 рік і вважався однією з найсуворіших тюрем США. Там, зокрема, утримували відомого гангстера Аль Капоне. 21 березня 1963 в'язницю закрили через високу вартість утримання та екологічні проблеми, після чого він був перетворений на музей. Наразі острів – це музей, куди ходять туристичні катери з «Рибацької пристані», що у Сан-Франциско.

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США в'язниця злочинець Дональд Трамп

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