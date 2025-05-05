Кандидат у президенти Румунії Сіміон обіцяє посаду Джорджеску, відстороненого через зв’язки з Росією

Сіміон хоче повернути проросійського політика Джорджеску до влади, в разі своєї перемоги на виборах.

Фото: EPA/UPG

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Лідер ультраправої партії «Альянс за об’єднання румунів» Джордже Сіміон заявив, що у разі перемоги на виборах президента Румунії готовий повернути на керівну посаду Келіна Джорджеску — політика, якого Конституційний суд країни усунув від участі у виборах через підозри у втручанні Росії. Про це повідомляє Reuters.

Євроскептик Сіміон, який здобув 40,96% голосів у першому турі, не виключає варіанту призначення Джорджеску прем’єр-міністром або навіть ініціювання дострокових виборів чи референдуму з цього питання. За його словами, існує «кілька шляхів» повернення Джорджеску до влади.

Другий тур відбудеться 18 травня — основним суперником Сіміона є чинний мер Бухареста Нікушор Дан.

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