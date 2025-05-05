Кандидат в президенты Румынии Симион обещает должность Джорджеску, отстраненного из-за связей с Россией

Симион хочет вернуть пророссийского политика Джорджеску к власти, в случае своей победы на выборах.

Фото: EPA/UPG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион заявил, что в случае победы на выборах президента Румынии готов вернуть на руководящую должность Келина Джорджеску - политика, которого Конституционный суд страны отстранил от участия в выборах из-за подозрений во вмешательстве России. Об этом сообщает Reuters.

Евроскептик Симион, который получил 40,96% голосов в первом туре, не исключает варианта назначения Джорджеску премьер-министром или даже инициирования досрочных выборов или референдума по этому вопросу. По его словам, существует «несколько путей» возвращения Джорджеску к власти.

Второй тур состоится 18 мая - основным соперником Симиона является действующий мэр Бухареста Никушор Дан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.