Выборы в Румынии – во второй тур выходят Джордже Симион и Никушор Дан

Ультраправый националист Джордже Симион лидировал с 40,96%.

Фото: dw

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По результатам первого тура повторных президентских выборов в Румынии, в финальный этап гонки вышли лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион и действующий мэр Бухареста Никушор Дан.

Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала окончательные результаты первого тура повторных президентских выборов. Лидером голосования стал Джордже Симион - председатель националистической партии «Альянс за объединение румын» (АОР), который получил 40,96% голосов избирателей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во втором туре ему будет противостоять Никушор Дан - основатель правоцентристского «Союза спасения Румынии» и действующий генеральный мэр Бухареста. Его поддержали 20,99% избирателей.

Третье место по итогам первого тура занял Крин Антонеску, кандидат от левоцентристского альянса «Румыния, вперед». Он набрал 20,07% голосов и в финальный этап гонки не проходит.

Второй тур президентских выборов в Румынии назначен на 18 мая.

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