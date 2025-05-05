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Трамп не исключает подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против России и 500% пошлины

08:43, 5 мая 2025
Трамп готов поддержать санкции против России, если не будет мира.
Трамп не исключает подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против России и 500% пошлины
Фото: gettyimages
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Президент США Дональд Трамп предположил, что может поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Москва не будет демонстрировать стремление к миру. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Инициатива Грэма, которого Россия включила в перечень террористов и экстремистов, предусматривает введение 500% пошлины на товары из стран, которые покупают российские энергоносители.

«Это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения между Россией и Украиной. И, как мы считаем, оно возможно и даже достаточно близко», - подчеркнул Трамп.

Он также подчеркнул, что США намерены сохранить жизни людей и сократить расходы на поддержку Украины, которые, по его словам, уже слишком велики.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил о широкой поддержке законопроекта, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России и 500%-ные пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с ней.

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США россия Дональд Трамп

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