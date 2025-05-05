Трамп не виключає підписання законопроекту Грема про нові санкції проти Росії та 500% мита

Трамп готовий підтримати санкції проти Росії, якщо не буде миру.

Фото: gettyimages

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Президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо нових санкцій проти Росії, якщо Москва не демонструватиме прагнення до миру. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Ініціатива Грема, якого Росія включила до переліку терористів і екстремістів, передбачає запровадження 500% мита на товари з країн, які купують російські енергоносії.

«Це залежить від того, чи буде Росія діяти в напрямку миру. Ми хочемо мирної угоди між Росією й Україною. І, як ми вважаємо, вона можлива й навіть досить близька», — наголосив Трамп.

Він також підкреслив, що США мають намір зберегти життя людей та скоротити витрати на підтримку України, які, за його словами, вже є надто великими.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем заявив про широку підтримку законопроекту, який передбачає запровадження жорстких економічних санкцій проти Росії та 500% мита на імпорт з країн, які співпрацюють з нею.

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