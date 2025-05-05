Трамп розглядає Марко Рубіо на дві ключові посади одночасно – держсекретар і радник з нацбезпеки

За словами Трампа, теоретично, не потрібно дві людини на цих посадах.

Фото: ukr.radio

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Президент США Дональд Трамп припустив можливість збережнення сенатора Марко Рубіо одразу на двох ключових посадах — держсекретаря США та радника президента з національної безпеки.

В інтерв’ю NBC News Трамп зазначив, що в історії вже були подібні прецеденти: «Генрі Кіссінджер робив і те, і інше. Є теорія, що не потрібно дві людини». За його словами, об’єднання цих функцій в одній особі могло б підвищити ефективність управління зовнішньою політикою та нацбезпекою.

Окрім Рубіо, Трамп також згадав інших перспективних представників Республіканської партії, яких він вважає здатними продовжити курс «Make America Great Again». Зокрема, він відзначив віцепрезидента Джей Ді Венса і назвав Рубіо центральною фігурою своєї потенційної другої адміністрації.

Трамп розмірковує, що не буде призначати Віткоффа чи когось іншого на місце Волца, яке займає Рубіо.

Раніше повідомлялося, що замість Майка Волца очолити Раду національної безпеки Білого дому може Стів Віткофф, а Стівен Міллер стає головним претендентом на посаду радника Трампа з нацбезпеки.

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