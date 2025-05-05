Практика судів
  1. У світі

Трамп розглядає Марко Рубіо на дві ключові посади одночасно – держсекретар і радник з нацбезпеки

08:26, 5 травня 2025
За словами Трампа, теоретично, не потрібно дві людини на цих посадах.
Трамп розглядає Марко Рубіо на дві ключові посади одночасно – держсекретар і радник з нацбезпеки
Фото: ukr.radio
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп припустив можливість збережнення сенатора Марко Рубіо одразу на двох ключових посадах — держсекретаря США та радника президента з національної безпеки.

В інтерв’ю NBC News Трамп зазначив, що в історії вже були подібні прецеденти: «Генрі Кіссінджер робив і те, і інше. Є теорія, що не потрібно дві людини». За його словами, об’єднання цих функцій в одній особі могло б підвищити ефективність управління зовнішньою політикою та нацбезпекою.

Окрім Рубіо, Трамп також згадав інших перспективних представників Республіканської партії, яких він вважає здатними продовжити курс «Make America Great Again». Зокрема, він відзначив віцепрезидента Джей Ді Венса і назвав Рубіо центральною фігурою своєї потенційної другої адміністрації.

Трамп розмірковує, що не буде призначати Віткоффа чи когось іншого на місце Волца, яке займає Рубіо.

Раніше повідомлялося, що замість Майка Волца очолити Раду національної безпеки Білого дому може Стів Віткофф, а Стівен Міллер стає головним претендентом на посаду радника Трампа з нацбезпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп Рубіо

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається – радник Президента Зеленського

Литвин відповів коротко: «Не розглядають».

Американський дім у Києві, який призупиняв роботу в лютому, відновив діяльність

Американський дім адмініструється IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

В США виникла криза між виконавчою владою та суддями, які почали прямо вказувати юристам Мін’юсту на «неякісну роботу»

Судді, включно з призначеними самим Трампом, критикують заяви та поведінку посадовців адміністрації, звинувачуючи їх у невиконанні судових наказів, поданні слабких доказів, неадекватних відповідях на запитання та навіть у поведінці, порівнянній із примхами малюків.

Спеціалізація кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів при наданні рекомендації враховуватися не буде — ВККС

І криміналісти, і цивілісти будуть в однаковому становищі, однак криміналістів значно більше.

Олександр Мережко пояснив, чи потрібна ратифікація технічних угод, де будуть всі деталі реалізації угоди про надра

Хоча закон про міжнародні договори України і визначає, що договори про використання території та природних ресурсів України укладаються від імені України, а не уряду, голова комітету Олександр Мережко вважає, що тут цілком можна укласти міжурядовий договір, оскільки це відноситься до категорії загальноекономічних питань.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду