Трамп рассматривает Марко Рубио на две ключевые должности одновременно – госсекретарь и советник по нацбезопасности

По словам Трампа, теоретически, не нужно два человека на этих должностях.

Фото: ukr.radio

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность сохранения сенатора Марко Рубио сразу на двух ключевых должностях - госсекретаря США и советника президента по национальной безопасности.

В интервью NBC News Трамп отметил, что в истории уже были подобные прецеденты: «Генри Киссинджер делал и то, и другое. Есть теория, что не нужно два человека». По его словам, объединение этих функций в одном лице могло бы повысить эффективность управления внешней политикой и нацбезопасностью.

Кроме Рубио, Трамп также упомянул других перспективных представителей Республиканской партии, которых он считает способными продолжить курс «Make America Great Again». В частности, он отметил вице-президента Джей Ди Вэнса и назвал Рубио центральной фигурой своей потенциальной второй администрации.

Трамп рассуждает, что не будет назначать Уиткоффа или кого-то другого на место Волца, которое занимает Рубио.

Ранее сообщалось, что вместо Майка Волца возглавить Совет национальной безопасности Белого дома может Стив Уиткофф, а Стивен Миллер становится главным претендентом на должность советника Трампа по нацбезопасности.

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