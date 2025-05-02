Стивен Миллер становится главным претендентом на пост советника Трампа по нацбезопасности — Axios

Стивен Миллер является одним из самых давних и доверенных помощников Дональда Трампа.

Фото: wsj.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Майк Уолтц официально покинул пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Его обязанности временно будет исполнять Марко Рубио.

Издание Axios со ссылкой сразу на пять осведомленных источников утверждает, что старший политический советник президента Дональда Трампа Стивен Миллер стал одним из главных претендентов на пост советника по национальной безопасности.

Отмечается, что Миллер является одним из самых давних и доверенных помощников президента.

В настоящее время Миллер уже занимает пост советника по внутренней безопасности и активно продвигает инициативу администрации по немедленной депортации нелегальных иммигрантов без судебных слушаний.

Один из источников в Белом доме в переписке с Axios заявил, что благодаря Миллеру Совет по внутренней безопасности работает «как часы» и что он «несравненно эффективнее Совета национальной безопасности, несмотря на куда меньший штат».

Трамп имеет привычку доверять небольшому числу советников и возлагать на них большую ответственность, поэтому инсайдеры говорят, что нет ничего удивительного в том, если Миллер будет занимать несколько должностей, как это делает Марко Рубио.

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