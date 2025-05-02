Стівен Міллер стає головним претендентом на посаду радника Трампа з нацбезпеки — Axios

Стівен Міллер є одним із найдавніших і найнадійніших помічників Дональда Трампа.

Фото: wsj.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Майк Волц офіційно залишив посаду радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки. Його обов’язки тимчасово виконує Марко Рубіо.

Видання Axios з посиланням одразу на п’ять обізнаних джерел стверджує, що старший політичний радник президента Дональда Трампа Стівен Міллер став одним із головних претендентів на посаду радника з національної безпеки.

Зазначається, що Міллер є одним із найдавніших і найнадійніших помічників президента.

Наразі Міллер уже обіймає посаду радника з внутрішньої безпеки та активно просуває ініціативу адміністрації щодо негайної депортації нелегальних іммігрантів без судових слухань.

Одне з джерел у Білому домі в листуванні з Axios заявило, що завдяки Міллеру Рада з внутрішньої безпеки працює «як годинник» і що вона «незрівнянно ефективніша за Раду національної безпеки, попри значно менший штат».

Трамп має звичку довіряти невеликій кількості радників і покладати на них велику відповідальність, тому інсайдери кажуть, що немає нічого дивного в тому, якщо Міллер обійматиме кілька посад, як це робить Марко Рубіо.

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