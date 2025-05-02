На Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабелю, відео

Увесь острів Балі занурився у темряву.

Фото: promediateknologi.id

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У п’ятницю, 2 травня, увесь острів Балі занурився у темряву через пошкодження підводного кабелю Ява-Балі та подальше порушення роботи мережі високовольтної лінії електропередачі. Про це повідомляє RadarBali.

Через відсутність електроенергії перестали працювати світлофори, що спричинило величезні затори на дорогах. Магазини, бари, ресторани зараз також не працюють. Крім того, у більшості будинків немає води через вимкнення насосів.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що люди почали палити багаття, щоб приготувати на них їжу, яку встигли купити до блекауту.

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