На Бали произошел масштабный блэкаут из-за повреждения подводного кабеля, видео

Весь остров Бали погрузился во тьму.

Фото: promediateknologi.id

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В пятницу, 2 мая, весь остров Бали погрузился во тьму из-за повреждения подводного кабеля Ява-Бали и последующего нарушения работы сети высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает RadarBali.

Из-за отсутствия электричества перестали работать светофоры, что стало причиной огромных пробок на дорогах. Магазины, бары, рестораны сейчас тоже не работают. Кроме того, в большинстве домов нет воды из-за отключения насосов.

В соцсетях местные жители сообщают, что люди начали жечь костры, чтобы приготовить на них еду, которую успели купить до блэкаута.

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