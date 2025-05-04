Румыния выбирает президента — в первом туре лидирует Джордже Симион

Экзитполы свидетельствуют, что в первом туре выборов побеждает Джордж Симион — лидер ультраправой партии «Альянс за союз румын».

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В Румынии 4 мая проходило голосование на повторных президентских выборах.

Лидер ультраправой партии AUR («Альянс за единство румын») Джордже Симион побеждает в первом туре. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные румынским изданием hotnews.ro.

Однако его ещё ожидает второй тур голосования.

Результаты экзитпола CURS по состоянию на 20:00 следующие:

Джордже Симион — 33,1%

Крин Антонеску — 22,9%

Никушор Дан — 20,9%

Виктор Понта — 14,7%

Елена Ласкони — 4,4%

Как ожидается, ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, поэтому второй тур выборов состоится 18 мая.

Официальные результаты голосования еще не обнародованы.

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