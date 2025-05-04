Дональд Трамп допустил снижение пошлин против Китая – в чем причина

«Я собираюсь их снизить» — Трамп признал нецелесообразным сохранять пошлины для Китая на нынешнем уровне.

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность снижения пошлин на китайский импорт, поскольку из-за действующих ограничений торговля между США и Китаем фактически остановилась. Об этом он заявил в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

«В какой-то момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес, а они очень хотят вести бизнес», — заявил Трамп.

При этом он положительно оценил последние сигналы со стороны Китая относительно возможных переговоров по торговым пошлинам, назвав их «позитивными».

Однако Трамп подчеркнул, что будущая сделка между США и КНР должна быть сбалансированной: «Любая сделка должна быть справедливой».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что Китаю сейчас грозят пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

Кроме того, Китай выдвинул США условия для начала переговоров по пошлинам.

Известно, что США повысили тарифы на китайский импорт до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на все товары США с 84% до 125% с 12 апреля.

Добавим, в Китае утверждают, что не проводят переговоры или консультации с США по тарифам.

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