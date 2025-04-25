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В Китае утверждают, что не проводят переговоры или консультации с США по тарифам

14:30, 25 апреля 2025
МИД Китая призвал Вашингтон прекратить «вводить общественность в заблуждение» по поводу переговоров о тарифах, подчеркнув, что никакие консультации по этому вопросу между странами пока не ведутся.
В Китае утверждают, что не проводят переговоры или консультации с США по тарифам
Фото: REUTERS/Florence Lo/File Photo
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Китай обвинил США в введении общественности в заблуждение по поводу переговоров о тарифах, подчеркнув, что никакие консультации по этому вопросу между странами в настоящее время не ведутся. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякун, передает Reuters.

«США и Китай не проводят переговоров или консультаций по тарифам», — отметил представитель. Также он добавил, что ему ничего не известно о возможных планах Китая освободить некоторые американские товары от пошлин.

Это заявление стало ответом на комментарий президента США Дональда Трампа, который днем ранее утверждал, что торговые переговоры между двумя странами продолжаются. В то же время и МИД Китая, и министерство коммерции КНР уже опровергли наличие таких переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что Китаю сейчас грозят пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

Кроме того, Китай выдвинул США условия для начала переговоров по пошлинам.

Ранее США повысили тарифы на китайский импорт до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на все товары США с 84% до 125% с 12 апреля.

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США Дональд Трамп Китай

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