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Трамп заявил, что сомневается, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО

14:12, 25 апреля 2025
Дональд Трамп заявил, что сомневается, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.
Трамп заявил, что сомневается, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО
Источник фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, что Украина когда-либо станет членом НАТО. Об этом он заявил в интервью Time.

«Я не думаю, что они когда-либо смогут вступить в НАТО», — сказал Трамп.

Он добавил, что думает, что «именно это и спровоцировало начало войны — когда заговорили о вступлении в НАТО».

Также Трамп считает, что война не будет длиться долго, а мир возможен, даже если Путин останется президентом РФ.

Относительно своего заявления о завершении войны РФ против Украины за один день, он уточнил, что «сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свою мысль».

Ранее в эфире телемарафона генсек НАТО Марк Рютте 15 апреля отметил, что Украина точно станет членом НАТО, по его словам, этот путь Украины необратим. Таким был результат Вашингтонского саммита и ничего не изменилось, добавил генсек НАТО.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Рютте говорил, что не исключает, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член.

В феврале этого года Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещала вступление в Альянс в результате мирных переговоров.

В начале апреля генсек НАТО повторил, что Украине говорили о перспективах членства в Альянсе, но никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

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США НАТО Дональд Трамп

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