Трамп заявив, що сумнівається, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО

Дональд Трамп заявив, що сумнівається, що Україна коли-небудь стане членом НАТО.

Джерело фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається, що Україна коли-небудь стане членом НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю Time.

«Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО», — сказав Трамп.

Він додав, що думає, що «саме це й спричинило початок війни — коли заговорили про вступ до НАТО».

Також Трамп вважає, що війна не триватиме довго, а мир можливий, навіть якщо Путін залишатиметься президентом РФ.

Щодо своєї заяви про завершення війни РФ проти України за один день, він уточнив що «сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити свою думку».

Раніше в ефірі телемарафону генсек НАТО Марк Рютте 15 квітня зазначив, що Україна точно стане членом НАТО, за його словами, цей шлях України незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту і нічого не змінилося, додав генсек НАТО.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Рютте казав, що не виключає, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член.

У лютому цього року Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не обіцяли вступ до Альянсу в результаті мирних переговорів.

На початку квітня генсек НАТО повторив, що Україні говорили про перспективи членства в Альянсі, але ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди.

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