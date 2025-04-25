У Тернополі засуджено водія таксі, який домагався неповнолітньої пасажирки

35-річному чоловіку призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

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У Тернополі засуджено водія таксі, який в автомобілі домагався інтимної близькості від неповнолітньої пасажирки. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Зокрема, Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим 35-річного тернополянина у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України). Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

У суді доведено, що водій таксі, який здійснював перевезення пасажирів за допомогою мобільного додатку «Uklon» десь о 23.30 3 серпня 2023 року отримав виклик на вулицю в районі Нового Світу. Неповнолітня дівчина, яка була у друзів, їхала додому.

«Водій таксі, довізши дівчину за адресою вказаною у замовленні, у дворі неподалік її будинку заблокував двері авто, почав цілувати та торкатися її тіла. Підліток від несподіванки і стресу завмерла на сидінні й не знала що робити у цій ситуації. Дівчинку врятував мамин дзвінок на мобільний телефон, яка знаючи, що дитина мала б вже приїхати, почала хвилюватися і телефонувати дочці», — зазначили у прокуратурі.

Неповнолітня розповіла про інцидент сестрі та мамі, й родичі звернулись до правоохоронців. За кілька годин таксиста затримали.

Суд врахував, що в обвинуваченого є на утриманні неповнолітня дитина, він раніше не судимий і частково визнав свою вину та призначив покарання – 5 років позбавлення волі.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.

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