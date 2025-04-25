В Тернополе осужден водитель такси, который домогался несовершеннолетней пассажирки

35-летнему мужчине назначено наказание – 5 лет лишения свободы.

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В Тернополе осужден водитель такси, который в автомобиле домогался интимной близости от несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

В частности, Тернопольский горрайонный суд признал виновным 35-летнего тернополянина в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Ему назначено наказание — 5 лет лишения свободы.

В суде было доказано, что водитель такси, осуществлявший перевозку пассажиров с помощью мобильного приложения «Uklon», около 23:30 3 августа 2023 года получил вызов на улицу в районе Нового Света. Несовершеннолетняя девушка, которая находилась в гостях у друзей, ехала домой.

«Водитель такси, довезя девушку до адреса, указанного в заказе, во дворе неподалеку от ее дома заблокировал двери машины, начал целовать и прикасаться к ее телу. Подросток от неожиданности и стресса застыла на сиденье и не знала, что делать в такой ситуации. Девочку спас звонок от матери на мобильный телефон — зная, что ребенок уже должна была приехать, мама начала волноваться и позвонила дочери», — сообщили в прокуратуре.

Несовершеннолетняя рассказала об инциденте сестре и матери, и родственники обратились в полицию. Таксиста задержали через несколько часов.

Суд учел, что у обвиняемого на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, он ранее не судим и частично признал свою вину, и назначил наказание — 5 лет лишения свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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