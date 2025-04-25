У Китаї стверджують, що не проводять переговорів або консультацій із США щодо тарифів

МЗС Китаю закликало Вашингтон припинити «вводити громадськість в оману» щодо переговорів про тарифи, наголосивши, що жодні консультації з цього питання між країнами наразі не ведуться.

Фото: REUTERS/Florence Lo/File Photo

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Китай звинуватив США у введенні громадськості в оману щодо переговорів про тарифи, наголосивши, що жодні консультації з цього питання між країнами наразі не ведуться. Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякун, передає Reuters.

«США та Китай не проводять переговорів або консультацій щодо тарифів», — заявив речник. Також він додав, що йому нічого не відомо про можливі плани Китаю звільнити деякі американські товари від мит.

Ця заява стала відповіддю на коментар президента США Дональда Трампа, який днем раніше зазначав, що торговельні переговори між двома країнами тривають. Водночас і МЗС Китаю, і міністерство комерції КНР вже спростовували наявність таких переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

Окрім того, Китай висунув США умови для початку переговорів щодо мит.

Раніше США підвищили тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай підвищив мита на всі товари США з 84 до 125% з 12 квітня.

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