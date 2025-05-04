Дональд Трамп допустив зниження мит проти Китаю — в чому причина

«Я збираюся їх знизити» — Трамп визнав недоцільним зберігати мита для Китаю на нинішньому рівні.

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Президент США Дональд Трамп допустив можливість зниження мит на китайський імпорт, оскільки через чинні обмеження торгівля між США та Китаєм фактично зупинилася. Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

«У певний момент я збираюся їх знизити, тому що інакше ви ніколи не зможете вести з ними бізнес, а вони дуже хочуть вести бізнес», — заявив Трамп.

Водночас він позитивно оцінив останні сигнали з боку Китаю щодо можливих переговорів про торговельні мита, назвавши їх «позитивними».

Однак Трамп наголосив, що майбутня угода між США та КНР має бути збалансованою: «Будь-яка угода повинна бути справедливою».

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

Окрім того, Китай висунув США умови для початку переговорів щодо мит.

Відомо, що США підвищили тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай підвищив мита на всі товари США з 84 до 125% з 12 квітня.

Додамо, у Китаї стверджують, що не проводять переговорів або консультацій із США щодо тарифів.

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