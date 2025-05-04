Румунія обирає президента — у першому турі лідирує Джордже Сіміон

Екзитполи свідчать, що в першому турі виборів перемагає Джордже Сіміон — лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів».

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У Румунії 4 травня пройшло голосування на повторних президентських виборах.

Лідер ультраправої партії AUR («Альянс за єдність румунів») Джордже Сіміон перемагає у першому турі виборів. Про це свідчать дані екзитполів, які публікує румунське медіа hotnews.ro.

Однак його чекає ще другий тур голосування.

Результати екзитполу CURS станом на 20:00 наступні:

Джордже Сіміон – 33,1%

Крін Антонеску – 22,9%

Нікушор Дан – 20,9%

Віктор Понта – 14,7%

Олена Ласконі – 4,4%

Як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Отже, 18 травня відбудеться другий тур виборів.

Офіційні результати голосування ще не оприлюднені.

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