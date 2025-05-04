Румунія обирає президента — у першому турі лідирує Джордже Сіміон

У Румунії 4 травня пройшло голосування на повторних президентських виборах.
Лідер ультраправої партії AUR («Альянс за єдність румунів») Джордже Сіміон перемагає у першому турі виборів. Про це свідчать дані екзитполів, які публікує румунське медіа hotnews.ro.
Однак його чекає ще другий тур голосування.
Результати екзитполу CURS станом на 20:00 наступні:
Як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Отже, 18 травня відбудеться другий тур виборів.
Офіційні результати голосування ще не оприлюднені.
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