Вибори у Румунії – в другий тур виходять Джордже Сіміон та Нікушор Дан

Ультраправий націоналіст Джордже Сіміон лідирував з 40,96%.

Фото: dw

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За результатами першого туру повторних президентських виборів у Румунії, до фінального етапу перегонів вийшли лідер ультраправої партії «Альянс за об’єднання румунів» Джордже Сіміон і чинний мер Бухареста Нікушор Дан.

Центральна виборча комісія Румунії оприлюднила остаточні результати першого туру повторних президентських виборів. Лідером голосування став Джордже Сіміон — голова націоналістичної партії «Альянс за об’єднання румунів» (АОР), який здобув 40,96% голосів виборців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У другому турі йому протистоятиме Нікушор Дан — засновник правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» та чинний генеральний мер Бухареста. Його підтримали 20,99% виборців.

Третє місце за підсумками першого туру посів Крін Антонеску, кандидат від лівоцентристського альянсу «Румунія, вперед». Він набрав 20,07% голосів і до фінального етапу перегонів не проходить.

Другий тур президентських виборів у Румунії призначено на 18 травня.

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