Практика судов
  1. В мире

Трамп отдал приказ открыть тюрьму Алькатрас для самых опасных преступников

09:33, 5 мая 2025
С 1963 года тюрьму Алькатрас из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем превратили в музей.
Трамп отдал приказ открыть тюрьму Алькатрас для самых опасных преступников
Фото: vsviti
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить работу федеральной тюрьмы Алькатрас, расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. По его словам, обновленная и расширенная тюрьма станет местом содержания самых жестоких преступников страны.

«ОТСТРОИТЬ И ОТКРЫТЬ АЛЬКАТРАС! Слишком долго Америка страдала от жестоких, насильственных и рецидивистских преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда мы были более серьезной нацией, в прошлом, мы без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли бы навредить. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах», - написал Трамп в соцсети X.

Глава Белого дома сообщил, что поручил Бюро тюрем США, Министерству юстиции, ФБР и Министерству нацбезопасности подготовить восстановление Алькатраса. По его мнению, эта тюрьма должна стать символом «Закона, Порядка и Справедливости».

«Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, которые нелегально прибыли в нашу страну. Возобновление работы АЛЬКАТРАСА станет символом Закона, Порядка и Справедливости. Мы сделаем Америку снова великой!», - добавил Президент США.

Алькатрас функционировал с 1934 по 1963 год и считался одной из самых суровых тюрем США. Там, в частности, содержали известного гангстера Аль Капоне. 21 марта 1963 года тюрьму закрыли из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем, после чего он был превращен в музей. Сейчас остров - это музей, куда ходят туристические катера с «Рыбацкой пристани», что в Сан-Франциско.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США тюрьма преступник Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не рассматривается – советник Президента Зеленского

Литвин ответил коротко: «Не рассматривают».

Американский дом в Киеве, приостановивший работу в феврале, возобновил деятельность

Американский дом администрируется IREX, которая получала средства от Государственного департамента США и USAID.

В США возник кризис между исполнительной властью и судьями, которые начали прямо указывать юристам Минюста на «некачественную работу»

Судьи, включая назначенных самим Трампом, критикуют заявления и поведение должностных лиц администрации, обвиняя их в неподчинении судебным приказам, предоставлении слабых доказательств, неадекватных ответах на вопросы и даже в поведении, сравнимом с капризами малышей.

Специализация кандидатов на должности судей общих апелляционных судов при предоставлении рекомендации учитываться не будет — ВККС

И криминалисты, и цивилисты будут в одинаковом положении, однако криминалистов гораздо больше.

Александр Мережко объяснил, нужна ли ратификация технических соглашений, в которых будут все детали реализации соглашения о недрах

Хотя закон о международных договорах Украины и определяет, что договоры об использовании территории и природных ресурсов Украины заключаются от имени Украины, а не правительства, глава комитета Александр Мережко считает, что здесь вполне можно заключить межправительственное соглашение, поскольку это относится к категории общеэкономических вопросов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду