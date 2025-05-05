Трамп отдал приказ открыть тюрьму Алькатрас для самых опасных преступников

С 1963 года тюрьму Алькатрас из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем превратили в музей.

Фото: vsviti

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить работу федеральной тюрьмы Алькатрас, расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. По его словам, обновленная и расширенная тюрьма станет местом содержания самых жестоких преступников страны.

«ОТСТРОИТЬ И ОТКРЫТЬ АЛЬКАТРАС! Слишком долго Америка страдала от жестоких, насильственных и рецидивистских преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда мы были более серьезной нацией, в прошлом, мы без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли бы навредить. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах», - написал Трамп в соцсети X.

Глава Белого дома сообщил, что поручил Бюро тюрем США, Министерству юстиции, ФБР и Министерству нацбезопасности подготовить восстановление Алькатраса. По его мнению, эта тюрьма должна стать символом «Закона, Порядка и Справедливости».

«Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, которые нелегально прибыли в нашу страну. Возобновление работы АЛЬКАТРАСА станет символом Закона, Порядка и Справедливости. Мы сделаем Америку снова великой!», - добавил Президент США.

Алькатрас функционировал с 1934 по 1963 год и считался одной из самых суровых тюрем США. Там, в частности, содержали известного гангстера Аль Капоне. 21 марта 1963 года тюрьму закрыли из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем, после чего он был превращен в музей. Сейчас остров - это музей, куда ходят туристические катера с «Рыбацкой пристани», что в Сан-Франциско.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.