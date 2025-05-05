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Россия атакует ChatGPT и Gemini дезинформацией – Андрей Коваленко

09:51, 5 мая 2025
Коваленко подчеркнул, что это - новый уровень дезинформации: «Это не тролли – это атака на сами модели».
Россия атакует ChatGPT и Gemini дезинформацией – Андрей Коваленко
Источник фото: instagram.com/andrii___kovalenko
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Россия активно пытается отравить искусственный интеллект фейками, тогда как Украина разрабатывает новейшие автономные дроны и аналитические системы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, российские структуры активизировали новую тактику информационной войны - массовое создание фейковых сайтов и псевдоаналитики, которые через SEO-оптимизацию умышленно «скармливаются» большим языковым моделям, например ChatGPT, Gemini или Claude.

«Цель - чтобы ChatGPT, Gemini, Claude или другие боты в ответах невольно воспроизводили кремлевские месседжи: о «нацистской Украине», «американском биооружии», «оккупированном Донбассе» и тому подобное. Это новый уровень дезинформации - не через троллей, а через сами модели», - отметил Коваленко.

Параллельно ИИ используется в когнитивной войне. Алгоритмы анализируют миллионы постов, строя эмоциональные карты общества. Фейки целенаправленно запускаются в зоны с повышенной тревогой, усталостью или разочарованием, адаптируясь под язык и ценности конкретной аудитории.

Помимо информационного фронта, происходит стремительное развитие ИИ и в боевой сфере. США и компании вроде Anduril и Palantir тестируют дроны, которые самостоятельно распознают цели, принимают решение об атаке и действуют без участия человека. Такие системы уже показывают эффективность даже в условиях потери связи или GPS.

В то же время Украина также создает собственные технологии. По словам Коваленко, новейшие FPV-дроны уже имеют компьютерное зрение и способны автономно обнаруживать технику врага, обходить препятствия и поражать цели без прямого управления. Тестируются и системы, позволяющие открывать «огонь по фото», а также алгоритмы видеоаналитики, которые распознают изменения на местности еще до удара.

Кроме того, Украина испытывает модели, прогнозирующие атаки на основе анализа поведения врага.

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