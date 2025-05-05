В Арабских Эмиратах искусственный интеллект будут преподавать детям в садиках

Объединённые Арабские Эмираты интегрируют искусственный интеллект в учебные программы государственных школ. Об этом сообщает Bloomberg.
Новый предмет начнут преподавать с 2025–2026 учебного года — от детских садов до 12 класса.
По имеющейся информации, курс охватывает базовые концепции ИИ, этические аспекты и его практическое применение.
Таким образом Эмираты присоединяются к глобальной тенденции: в частности, в прошлом месяце Китай также объявил о запуске аналогичных курсов для учеников начальной и средней школы.
Страна активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта — от создания дата-центров до формирования инвестиционного фонда, который, по словам источников, в ближайшие годы может превысить $100 млрд.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее заявлял, что Эмираты могут стать «регуляторной песочницей» для тестирования ИИ-технологий и выработки глобальных стандартов их применения.
Ранее сообщалось, что ОАЭ поручат искусственному интеллекту написание законов и создадут для этого отдельный государственный орган.
Также известно, что в школах Франции будут введены обязательные курсы по изучению искусственного интеллекта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.