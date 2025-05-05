В Арабских Эмиратах искусственный интеллект будут преподавать детям в садиках

С 2025 года ИИ станет частью обязательной программы во всех государственных школах ОАЭ – от детсадов до старших классов.

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Объединённые Арабские Эмираты интегрируют искусственный интеллект в учебные программы государственных школ. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый предмет начнут преподавать с 2025–2026 учебного года — от детских садов до 12 класса.

По имеющейся информации, курс охватывает базовые концепции ИИ, этические аспекты и его практическое применение.

Таким образом Эмираты присоединяются к глобальной тенденции: в частности, в прошлом месяце Китай также объявил о запуске аналогичных курсов для учеников начальной и средней школы.

Страна активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта — от создания дата-центров до формирования инвестиционного фонда, который, по словам источников, в ближайшие годы может превысить $100 млрд.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее заявлял, что Эмираты могут стать «регуляторной песочницей» для тестирования ИИ-технологий и выработки глобальных стандартов их применения.

Ранее сообщалось, что ОАЭ поручат искусственному интеллекту написание законов и создадут для этого отдельный государственный орган.

Также известно, что в школах Франции будут введены обязательные курсы по изучению искусственного интеллекта.

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