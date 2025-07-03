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У ДОТ розповіли, скільки постачальників порушили контракти

17:51, 3 липня 2025
Міноборони виключає недобросовісних підрядників.
У ДОТ розповіли, скільки постачальників порушили контракти
Фото: armyinform
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Частка постачальників Державного оператора тилу (ДОТ) Міністерства оборони України, до яких застосовано обмежувальні заходи через порушення контрактів, становить менше 1%. Про це інформагентству Укрінформ повідомив заступник голови комісії з реорганізації ДОТ Дмитро Бігунець.

«За період з жовтня 2024 року станом на червень це усього 7 компаній, яких ми були змушені виключити з переліку постачальників за наявності підстав», – зазначив Бігунець. За його словами, компанії, до яких застосовуються санкції, мають п’ять днів на оскарження рішення. У разі його підтвердження постачальника дискваліфікують на один рік.

Основними причинами санкцій є невиконання контрактів, постачання неякісної продукції чи фальсифікату, а також порушення антикорупційних вимог, зокрема використання сировини з Росії, Білорусі чи Ірану.

«Коли постачальник на якомусь етапі використає сировину походженням з країни-агресора, Білорусі або Ірану. Це також є автоматичною підставою для застосування обмежувальних санкцій», – пояснив Бігунець.

Водночас компанії можуть достроково повернутися до переліку постачальників, якщо сплатять штрафи, відмовляться від судових позовів проти ДОТ і виконають антикорупційні зобов’язання. Таке відновлення можливе не раніше ніж через три місяці після санкцій, але повторне порушення протягом року призведе до суворіших заходів.

Бігунець також розповів, що триває розробка аналогічного «санкційного треку» для постачальників озброєння та військової техніки, яких контролює ДП «Агенція оборонних закупівель». Однак через необхідність забезпечення безперебійного постачання війська критерії для «чорного списку» формуються обережно. «Ми не можемо нехтувати забезпеченістю в силу антикорупційних чи комплаєнс-правил. Якщо, скажімо, немає якогось кримінального чи санкційного кейсу, але є, наприклад, обґрунтований сумнів щодо своєчасного постачання внаслідок форс-мажору, то ми такій компанії зупинимо постачання по усій продукції? Або у виробника не виходять міни, а виходять добрі скиди, то чому ми її приберемо з переліку? Нехай постачає скиди. І так далі. Треба дуже диференційовано підходити. Тому ми зараз спільно з департаментом закупівель Міноборони напрацьовуємо критерії формування «чорного списку» для АОЗ, щоб зберегти саме забезпеченість війська», – зазначив він. Зараз ДОТ спільно з Міноборони розробляє диференційовані критерії для таких санкцій.

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Міноборони

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