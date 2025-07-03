В ДОТ рассказали, сколько поставщиков нарушили контракты

Минобороны исключает недобросовестных подрядчиков.

Фото: armyinform

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Часть поставщиков Государственного оператора тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины, к которым применены ограничительные меры из-за нарушения контрактов, составляет менее 1%. Об этом информагентству Укринформ сообщил заместитель председателя комиссии по реорганизации ДОТ Дмитрий Бигунец.

«За период с октября 2024 года по состоянию на июнь это всего 7 компаний, которых мы были вынуждены исключить из перечня поставщиков при наличии оснований», - отметил Бигунец. По его словам, компании, к которым применяются санкции, имеют пять дней на обжалование решения. В случае его подтверждения поставщика дисквалифицируют на один год.

Основными причинами санкций являются невыполнение контрактов, поставки некачественной продукции или фальсификата, а также нарушение антикоррупционных требований, в частности использование сырья из России, Беларуси или Ирана.

«Когда поставщик на каком-то этапе использует сырье происхождением из страны-агрессора, Беларуси или Ирана. Это также является автоматическим основанием для применения ограничительных санкций», - пояснил Бигунец.

В то же время компании могут досрочно вернуться в перечень поставщиков, если оплатят штрафы, откажутся от судебных исков против ДОТ и выполнят антикоррупционные обязательства. Такое восстановление возможно не ранее чем через три месяца после санкций, но повторное нарушение в течение года приведет к более строгим мерам.

Бигунец также рассказал, что продолжается разработка аналогичного «санкционного трека» для поставщиков вооружения и военной техники, которых контролирует ГП «Агентство оборонных закупок». Однако из-за необходимости обеспечения бесперебойного снабжения войска критерии для «черного списка» формируются осторожно. «Мы не можем пренебрегать обеспеченностью в силу антикоррупционных или комплаенс-правил. Если, скажем, нет какого-то уголовного или санкционного кейса, но есть, например, обоснованное сомнение относительно своевременной поставки вследствие форс-мажора, то мы такой компании остановим поставки по всей продукции? Или у производителя не получаются мины, а получаются хорошие сбросы, то почему мы ее уберем из перечня? Пусть поставляет сбросы. И так далее. Надо очень дифференцированно подходить. Поэтому мы сейчас совместно с департаментом закупок Минобороны нарабатываем критерии формирования «черного списка» для АОЗ, чтобы сохранить именно обеспеченность войска», - отметил он. Сейчас ДОТ совместно с Минобороны разрабатывает дифференцированные критерии для таких санкций.

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