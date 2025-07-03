Возвращение осужденных украинцев из-за границы — как работает международный механизм

Процедура передачи позволяет украинцам, осужденным за границей, отбывать наказание на Родине — при согласии обоих государств и соблюдении ряда условий.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Передача осужденных лиц между государствами — это реальный инструмент гуманности, который дает людям шанс на исправление и возвращение в общество родной страны. Для граждан Украины, отбывающих наказание за границей, такая процедура открывает возможность продолжить срок в родной стране, ближе к семье, в привычной языковой и культурной среде. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Процедура передачи осужденных в Украину регулируется нормами международного права, прежде всего — Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года, которая вступила в силу для Украины 1 июля 1995 года. Этот документ предусматривает правовые механизмы для межгосударственного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. На сегодняшний день к Конвенции присоединились более 70 государств, включая большинство стран Европы.

В то же время внутреннее регулирование закреплено в Уголовном процессуальном кодексе Украины (Глава 46 Раздела IX), который определяет порядок приведения иностранного приговора в соответствие с украинским законодательством. Функции центрального органа по реализации международных договоров в этой сфере выполняет Министерство юстиции Украины.

Передача осужденного в Украину возможна при наличии соответствующего обращения, инициатором которого могут выступать:

сам осужденный;

его близкие родственники или законный представитель;

компетентный орган иностранного государства.

Чтобы процедура стала возможной, должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:

наличие гражданства Украины у осужденного;

вступление приговора в законную силу;

остаток срока наказания — не менее 6 месяцев;

согласие осужденного на передачу;

двустороннее согласие государств: Украины и государства вынесения приговора;

криминализация деяния в обеих юрисдикциях (двойная наказуемость).

Какие этапы реализации процедуры?

Начало производства. После обращения в Минюст начинается проверка гражданства и регистрации осужденного.

Получение материалов дела. Минюст обращается к иностранному центральному органу с просьбой предоставить копии документов в соответствии с Конвенцией.

Анализ дела и согласование. Если все условия соблюдены, украинская сторона предоставляет согласие на принятие осужденного.

Судебная адаптация приговора. Суд первой инстанции определяет, по каким статьям Уголовного кодекса Украины квалифицируется преступление, и устанавливает срок наказания. При этом суд не пересматривает сам приговор, а лишь адаптирует его к украинскому законодательству.

Информирование иностранного государства. После судебного решения Минюст направляет копию определения и ожидает окончательного согласия на передачу.

Физическая передача лица. Передача осуществляется с участием Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

После прибытия в Украину лицо отбывает наказание на общих основаниях согласно украинскому законодательству. Оно имеет те же права, что и другие осужденные, в том числе:

право на условно-досрочное освобождение;

право на амнистию;

возможность помилования по решению Президента Украины.

Кроме того, передача осужденного в Украину способствует облегчению процесса ресоциализации, сохранению связи с семьей и улучшению психологического состояния человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.