Украина запустит онлайн-мониторинг выполнения «зеленого» перехода

Платформа позволит обеспечить прозрачность и возможность демонстрировать прогресс внедрения плана в реальном времени по аналогии с онлайн-мониторингом Ukraine Facility.

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В Украине состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по мониторингу выполнения Национального плана по энергетике и климату до 2030 года (НПЭК). Мероприятие прошло под председательством Первого вице-премьер-министра — Министра экономики Юлии Свириденко. На встрече обсудили механизмы реализации климатических целей Украины и координацию действий всех ответственных ведомств.

По словам Свириденко, Украина уже достигла более 75% от целевого сокращения выбросов парниковых газов, а доля «зеленой» электроэнергии выросла до 17,3%. В ответ на потребность в прозрачности правительство планирует до конца 2025 года запустить публичную систему мониторинга НПЭК на базе Министерства экономики, аналогичную Ukraine Facility.

Нацплан по энергетике и климату, утвержденный в июне 2024 года, охватывает пять стратегических направлений: декарбонизацию, энергоэффективность, энергетическую безопасность, интеграцию рынков и развитие инноваций. Он является ключевым инструментом на пути к климатической нейтральности и выполнению целей Европейского зеленого курса.

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