В Киеве возобновил работу исторический фонтан в Литературном сквере

Киевский фонтан с XIX века снова заработал после ремонта в Литературном сквере.

Фото: informator

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В Шевченковском районе Киева после завершения ремонтных работ снова заработал один из старейших фонтанов столицы, расположенный в Литературном сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

«Для нас важно сохранять такие объекты, ведь они несут историю нашего города и одновременно создают уютное пространство для отдыха на свежем воздухе. Отныне фонтан снова будет украшать сквер и радовать киевлян и гостей столицы», - отметил Сабуров.

Фонтан в Литературном сквере, созданный в конце XIX - начале XX века, является памятником инженерной архитектуры. Его изготовили из чугуна на Киевском машиностроительном заводе Алексея Термена по проекту Александра Шиле, главного архитектора Киева в 1869-1871 годах. Сначала фонтан украшал Софийскую площадь, но в 1920-х годах его перенесли в Литературный сквер, где он функционирует до сих пор.

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