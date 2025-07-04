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У Києві відновив роботу історичний фонтан у Літературному сквері

07:18, 4 липня 2025
Київський фонтан із ХІХ століття знову запрацював після ремонту у Літературному сквері.
У Києві відновив роботу історичний фонтан у Літературному сквері
Фото: informator
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У Шевченківському районі Києва після завершення ремонтних робіт знову запрацював один із найстаріших фонтанів столиці, розташований у Літературному сквері на перетині вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

«Для нас важливо зберігати такі об’єкти, адже вони несуть історію нашого міста й водночас створюють затишний простір для відпочинку на свіжому повітрі. Відтепер фонтан знову прикрашатиме сквер і тішитиме киян та гостей столиці», – зазначив Сабуров.

Фонтан у Літературному сквері, створений наприкінці XIX – початку XX століття, є пам’яткою інженерної архітектури. Його виготовили з чавуну на Київському машинобудівному заводі Олексія Термена за проєктом Олександра Шіле, головного архітектора Києва у 1869–1871 роках. Спочатку фонтан прикрашав Софійську площу, але у 1920-х роках його перенесли до Літературного скверу, де він функціонує й досі.

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Київ КМДА

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