Таксисту, який вдарив співачку Тоню Матвієнко, повідомили про підозру

У Києві таксисту прокурори повідомили про підозру у нанесенні жінці легких тілесних ушкоджень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура повідомила про підозру 63-річному водію таксі, який завдав легких тілесних ушкоджень пасажирці, заслуженій артистці України Тоні Матвієнко, після конфлікту під час поїздки.

За даними Київської міської прокуратури, інцидент стався, коли співачка замовила таксі через одну з популярних служб. Під час поїздки між нею та водієм виникла суперечка через відмову водія зачинити вікно на прохання пасажирки. Матвієнко вирішила припинити поїздку та попросила зупинити автомобіль. Після того, як вона вийшла, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та плечу.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника – 63-річного киянина, який працює таксистом останні п’ять років. Чоловік пояснив, що не зачинив вікно через спеку, а його агресивні дії були спричинені тим, що пасажирка, на його думку, грюкнула дверима, ризикуючи пошкодити орендований автомобіль. Зараз він висловлює жаль через свій вчинок.

Водію повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне завдання легких тілесних ушкоджень). Справу передано до суду.

Як повідомляла «Судово-юридична-газета», співачка, заслужена артистка України Тоня Матвієнко заявила, що її у Києві під час користування послугами таксі її побив водій.

У свою чергу сервіс таксі Bolt обмежив доступ водія до платформи і готовий співпрацювати з поліцією.

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