Українці у травні отримали рекордну суму кешбеку від старту програми

Українці отримали рекордні 490 млн грн за травень у межах програми «Національний кешбек».

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У травні понад 3,5 мільйона учасників державної програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень за купівлю українських споживчих товарів. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і є найбільшою сумою щомісячних виплат від моменту запуску ініціативи у вересні 2024 року.

Загалом за весь період дії програми держава вже виплатила українцям майже 2,9 мільярда гривень кешбеку.

Отримані кошти можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, придбання книжок і ліків (із зареєстрованого в програмі переліку), а також спрямувати їх на благодійність, військові облігації або підтримку ЗСУ.

Як працює програма?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч найменувань товарів вітчизняного виробництва, серед яких:

продукти та напої

будівельні матеріали

одяг і взуття

косметика, побутова хімія, засоби гігієни

меблі, товари для дому та тварин

Щоб отримати кешбек, потрібно купувати ці товари у магазинах, що беруть участь у програмі. Перевірити, чи підпадає товар під кешбек, можна через сканер штрихкодів у застосунку «Дія» (розділ Сервіси → Національний кешбек).

Як долучитися до програми?

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Кешбек нараховується лише за покупки, здійснені картками, які були зареєстровані у програмі.

Отримані кошти не оподатковуються і не впливають на призначення субсидій або пільг.

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