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Понад 5,6 млн українців виїхали за кордон через війну

19:57, 3 липня 2025
4,2 млн українців отримали тимчасовий захист у ЄС, лідирує за біженцями Німеччина.
Понад 5,6 млн українців виїхали за кордон через війну
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Станом на кінець травня 2025 року через війну за межами України перебуває 5,6 мільйона українських мігрантів (за винятком тих, хто знаходиться в Росії), з них 4,2 мільйона отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Про це повідомили у Національному банку України, посилаючись на дослідження «Українські мігранти: витрати, працевлаштування та вплив на економіки країн-реципієнтів».

За даними НБУ, найбільше українців із тимчасовим захистом прийняли Німеччина (1,2 млн осіб), Польща (987 тис.), Чехія (371 тис.) та Іспанія (236 тис.). Понад 100 тисяч осіб зареєстровано в Румунії, Італії, Словаччині, Нідерландах та Ірландії. Опитування REACH 2022 року на польському кордоні показало, що вибір країни призначення залежав від наявності родини чи друзів (39%), близькості до України (31%) та рекомендацій центрів прийому (17%).

Рівень зайнятості українських мігрантів у 2024 році зріс на 9 відсоткових пунктів, досягнувши 64% на регіональному рівні, що лише на 7 пунктів нижче середнього показника для населення країн-господарів. Найнижча зайнятість спостерігається в країнах із високими соціальними виплатами, де більшість українців із тимчасовим захистом працюють на низькокваліфікованих посадах.

Згідно з даними UNHCR, на початку повномасштабного вторгнення 87% мігрантів складали жінки з дітьми, з яких 65% були працездатного віку (18–59 років). Близько 70% опитаних мігрантів мають вищу освіту.

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Німеччина ЄС біженець війна кордон

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